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هازارد في مرمى نيران جماهير الملكي بسبب صورة مع لاعبي تشيلسي

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغضب إيدن هازارد مهاجم جماهير النادي، بعد أن تبادل الضحكات مع لاعبي تشيلسي عقب خروج الفريق الإسباني من لكرة القدم.

وفاز تشيلسي 2-0 على ريال، الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي ليتفوق 3-1 في النتيجة الإجمالية وفشل هازارد، الذي انتقل من تشيلسي إلى ريال في 2019، في ترك بصمة في المباراتين عقب العودة من الإصابة.

وبعد صافرة النهاية التقطت الكاميرات لقطات للمهاجم البلجيكي وهو يهنئ لاعبي تشيلسي كيرت زوما وإدوار مندي ويضحك معهما وانتشرت الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط انتقادات من جماهير ريال.

وكتب خافيير بالبوا جناح ريال السابق عبر تويتر: «يجب أن يشرح أحد لي لأنني لا أفهم» وأرفق الرسالة بتعبيرات وجه غاضبة، كما عبر محللون ولاعبون سابقون عن دهشتهم من تصرف هازارد.

وقال دون هاتشينسون لاعب السابق إنه رأى مشاهد غريبة ولم يكن ليتوقع تصرفا مشابها من الذي توج باللقب أربع مرات مع ريال ومرة واحدة مع مانشستر يونايتد.

وأبلغ هاتشينسون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «إيدن هازارد يضحك مع كيرت زوما وإدوار مندي في قبل نهائي دوري الأبطال. أعرف أنهم أصدقاء لكن لا أتخيل كريستيانو رونالدو يغادر الملعب ضاحكاً».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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