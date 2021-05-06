شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد في مرمى نيران جماهير الملكي بسبب صورة مع لاعبي تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغضب إيدن هازارد مهاجم ريال مدريد جماهير النادي، بعد أن تبادل الضحكات مع لاعبي تشيلسي عقب خروج الفريق الإسباني من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز تشيلسي 2-0 على ريال، الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي ليتفوق 3-1 في النتيجة الإجمالية وفشل هازارد، الذي انتقل من تشيلسي إلى ريال في 2019، في ترك بصمة في المباراتين عقب العودة من الإصابة.

وبعد صافرة النهاية التقطت الكاميرات لقطات للمهاجم البلجيكي وهو يهنئ لاعبي تشيلسي كيرت زوما وإدوار مندي ويضحك معهما وانتشرت الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط انتقادات من جماهير ريال.

وكتب خافيير بالبوا جناح ريال السابق عبر تويتر: «يجب أن يشرح أحد لي لأنني لا أفهم» وأرفق الرسالة بتعبيرات وجه غاضبة، كما عبر محللون ولاعبون سابقون عن دهشتهم من تصرف هازارد.

وقال دون هاتشينسون لاعب ليفربول السابق إنه رأى مشاهد غريبة ولم يكن ليتوقع تصرفا مشابها من كريستيانو رونالدو الذي توج باللقب أربع مرات مع ريال ومرة واحدة مع مانشستر يونايتد.

وأبلغ هاتشينسون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «إيدن هازارد يضحك مع كيرت زوما وإدوار مندي في قبل نهائي دوري الأبطال. أعرف أنهم أصدقاء لكن لا أتخيل كريستيانو رونالدو يغادر الملعب ضاحكاً».