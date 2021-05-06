شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «فيفا» يقترح إصلاحات في لعبة كرة القدم ويوصي بسقف محدد للأجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بوضع سقف للأجور وتعويضات بدل الانتقال، إضافة إلى تقليص عدد اللاعبين في الأندية وإجبار الأخيرة على أن تضم عددًا محددًا من اللاعبين المحليين الذين تكونوا في صفوفها.

وحث على إجراء إصلاحات على كرة القدم، ولا سيما فيما يتعلق بسوق انتقالات اللاعبين، من خلال تخفيض أجور مديري أعمال اللاعبين.

مبينًا أنه ضد إنزال عقوبات بحق الأندية التي حاولت إطلاق مشروع الدوري السوبر الأوروبي، مفضلاً "الحوار" من أجل إجراء الإصلاحات في كرة القدم.

وجاء حديث إنفانتينو، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "ليكيب" الفرنسية وقال: عض الأفعال يمكن أن تؤدي إلى عواقب، ويتعين على الجميع تحمل المسؤولية"، موضحًا أنه "من غير المقبول" إنشاء بطولة جديدة خارج إطار المؤسسات الموجودة.

وأوضح: «لو عاقبنا أحد الأندية مثلاً، فنحن نعاقب أيضًا اللاعبين والمدربين وأنصار هذا النادي الذين لا علاقة لهم بما حصل».

وجدد رغبته في رفع عدد الأندية التي تشارك في كأس العالم للأندية إلى 24 فريقًا من دون أن يحدد موعد انطلاقها، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة التي تعارضها الاتحادات الوطنية «ستكون الأفضل على مستوى العالم».