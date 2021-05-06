شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسية تحصل على 2 يورو فقط مقابل مشاركتها ببطولة براج للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فيما يعد أصغر مكافأة فى تاريخ المشاركات الرياضية حصلت لاعبة التنس الفرنسية، سارا تشاكارفيتش على 2 يورو فقط، نظير مشاركتها في بطولة الاتحاد الدولي للتنس في عاصمة التشيك براج.

وشاركت اللاعبة الفرنسية المصنفة 410 عالميًا، قصة غير عادية عبر حسابها على إنستجرام، حيث قالت إنه بعد خسارتها في الجولة الأولى من التصفيات، استحقت جائزة 45 يورو، ولكن جرى تقليصها بشدة بسبب الضرائب ورسوم الاشتراك، لتنال اللاعبة في النهاية 2.25 يورو فقط.

وتفاخرت شكارفيتش بجائزتها المالية هذه لمشاركتها في الجولة الأولى من تصفيات بطولة الاتحاد الدولي للتنس في براج، بنشرها صورة لجائزتها (2 يورو) عبر خاصية الستوري على إنستجرام، وعلقت مازحة: هذا ما تحصل عليه عندما تخسر أمام المصنفة 291 عالميًا، شكرًا للاتحاد الدولي للتنس على القهوة المجانية!

وبحسب تقارير صحفية فرنسية فقد أعادت اللاعبة، تشاكارفيتش، 24 عامًا، نشر الصورة عبر حسابها على تويتر، وعلقت عليها: أريد توجيه الشكر للاتحاد الدولي للتنس مضيفة: أتمنى لو أنني كنت أمزح.