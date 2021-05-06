شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك في خطاب رسمي للجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي بيراميدز بخطاب إلى اتحاد الكرة يتضمن موافقته على الطلب الذي أعلنه نادي الزمالك عن طريق مجلس إدارته ورغبته في إعادة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأكد بيراميدز في خطابه لاتحاد الكرة أنه يطالب الموافقة على ما أعلنه أحد أعضاء لجنة إدارة الزمالك من تقديم طلب لإعادة المباراة، وأن بيراميدز يطلب تحديد موعد جديد لها، خاصة أنه صاحب الأفضلية خلال اللقاء، مشيرا إلى تعرضه للظلم الفادح خلال المباراة باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة تعادل منها أصحاب الأرض، بجانب التغاضي عن طرد اللاعب طارق حامد مع بداية الشوط الثاني، كما أشار إلى أن إنهاء المباراة قبل موعدها القانوني لم يخدم بيراميدز الذي كان يبحث عن التعويض من خلال محاولاته الهجومية المتواصلة لتسجيل هدف الفوز قبل انتهاء المباراة، وأبدى بيراميدز استياءه من مستوى التحكيم خلال اللقاء وأشار كذلك إلى كثرة الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها بيراميدز هذا الموسم، مطالبا بعدم تولي الحكم جهاد جريشة إدارة مباريات الفريق مستقبلا في ظل الأخطاء المرتكبة ضد النادي، وشدد بيراميدز على أنه يتعرض للظلم على كافة الأصعدة بما لا يحافظ على قواعد المنافسة العادلة، مؤكدا شكواه من الإجهاد كونه أكثر الأندية المصرية خوضا للمباريات المحلية والقارية هذا الموسم، وعدم مراعاة ذلك من لجنة المسابقات بالاتحاد.

وجاء خطاب بيراميدز لاتحاد الكرة على النحو التالي:

السيد المهندس/ أحمد مجاهد

رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم

تحية طيبة وبعد،

يهديكم نادي بيراميدز أرق تحياته، ومباركاته بقرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

في إطار ما تم الإعلان عنه من السيد ابراهيم عبدالله عضو لجنة إدارة نادي الزمالك عن تقدم ناديه بطلب لإتحاد الكرة لإعادة لقاء الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي والذي انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فإن نادي بيراميدز يطلب من سيادتكم التكرم بالموافقة على إعادة تلك المباراة بنفس ظروفها لتقام مجددا خلال الفترة المقبلة بالتوقيت المناسب لجدول مباريات الدوري، في ظل الظلم الواضح الذي تعرض له نادينا في تلك المباراة، ما تسبب في فقدان ثلاث نقاط هامة في مشوار المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

ويود أن يعرب نادي بيراميدز عن استياءه الشديد من المستوى الذي ظهر عليه التحكيم في لقاء الزمالك، مؤكدا أن ما يتعرض له من ظلم واضح في مبارياته وآخرها مباراة الزمالك، غير مقبول على الإطلاق ولا يمكن الاستمرار في السكوت والصبر عليه، كذلك في ظل أن بيراميدز يتعرض للظلم على كافة الأصعدة بما لا يحافظ على قواعد المنافسة العادلة.

ومع تقديرنا الشديد لفريق نادي الزمالك وجماهيريته وتاريخه وأدائه خلال المباراة، واحترامنا كذلك لطلبه بإعادة المباراة، إلا أنه وفقا للوائح وقوانين كرة القدم وبشهادة جميع خبراء التحكيم في مصر وعبر جميع القنوات الفضائية وأصحاب حقوق مباريات الدوري، أكد الجميع أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الزمالك في المباراة وسجل منها الفريق صاحب الأرض هدف التعادل، كانت غير صحيحة على الإطلاق وأن الكرة لا يمكن احتسابها ركلة جزاء، وهو ما تسبب في خسارة ثلاث نقاط هامة في مشوار المنافسة على الدوري، كما أن إنهاء المباراة قبل موعدها القانوني لم يخدم بيراميدز الذي كان يبحث عن التعويض من خلال محاولاته الهجومية المتواصلة لتسجيل هدف الفوز قبل انتهاء اللقاء.

كما أكد جميع خبراء التحكيم وفقا للوائح وقوانين كرة القدم أن لاعب الزمالك طارق حامد كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء في الشوط الثاني وتغاضى عنها حكم المباراة، بعد تعرضه بالضرب الواضح والمتعمد بدون كرة لقائد بيراميدز عبدالله السعيد، والجميع أكد أنها كانت تستحق الطرد المباشر للاعب يشكل ثقلا في الفريق المنافس ما كان سينعكس بالسلب على أداء فريقه، وهو ظلم واضح لنادي بيراميدز لا يمكن التغاضي عنه أو السكوت عليه، ما تسبب في ضياع ثلاث نقاط غالية من الفريق صاحب الأفضلية بسبب الأخطاء التحكيمية الواضحة.

وعلى النقيض من ذلك فإن الحكم جهاد جريشة كان متحفزا كعادة حكام الدوري هذا الموسم لمنح نجم الفريق رمضان صبحي البطاقة الصفراء بكل سهولة وبدون مبرر واضح، وعليه فإن نادي بيراميدز يطالب سيادتكم كذلك بضرورة إعادة النظر في البطاقة الصفراء الغير مستحقة التي تحصل عليها لاعبنا رمضان صبحي خلال المباراة والذي ثبت عدم صحتها والتي نلتمس من سيادتكم رفعها.

وعليه فإن نادي بيراميدز يطالب اتحادكم الموقر باتخاذ إجراءات واضحة وفورية لمعاقبة المخطئ وضمان عدم تكرار تلك الوقائع المؤسفة مستقبلا، ويطالب النادي بعدم تولي الحكم جهاد جريشة إدارة مباريات فريق بيراميدز في المرحلة المقبلة، خاصة بعد تكرار أخطائه مع النادي في أكثر من لقاء.. حتى عندما كان حكما للفار في لقاء الدور الأول أمام الزمالك بإستاد الدفاع الجوي، كان قد رفض احتساب هدف صحيح للفريق سجله لاعبنا إيريك تراوري وألغي بداعي التسلل ولم يبلغ حكم الساحة بصحة الهدف رغم امتلاكه لجميع الأجهزة التي تمكنه من رؤية صحة اللعبة أو حتى يستدعي حكم الساحة لمشاهدة اللعبة والتأكد من صحتها لتنتهي المباراة أيضا بالتعادل.

وبعيدا عن أخطاء مباراة الزمالك، فإن نادي بيراميدز يعبر عن ضيقه الشديد من الظلم الواضح الذي يتعرض له منذ بداية الموسم في كثير من المباريات بأخطاء غير مقبولة تسببت في فقدان الفريق للكثير من النقاط، ناهيك عن الإجهاد الشديد الذي يعانيه بيراميدز مع توالي خوضه للمباريات المحلية والقارية كأكثر فريق مصري خاض مباريات حتى الآن في الموسم الجاري دون مراعاة للائحة المسابقات التي تم الاتفاق عليها في بداية الموسم ودون حتى مراعاة أنه يمثل مصر في الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية ويبحث عن التتويج باللقب الغالي، بعدما وصل لنهائي البطولة في النسخة الماضية.

مع خالص الاحترام والتقدير والمودة والتحية

القاهرة 5 مايو 2021

مهندس / ممدوح عيـــــــــــد

الرئيس التنفيذي