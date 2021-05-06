شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يؤجل التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».

وقال الفيفا في بيان عبر موقعة الرسمي: «بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثّر بجائحة COVID-19 والحاجة لضمان ظروف اللعب المُثلى لجميع الفرق، فقد تقرر تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022، والتي كان من المقرر أن تُلعب في يونيو 2021».



وأتم الاتحاد الدولي لكرة القدم: «تم إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2021 بالإضافة إلى مارس 2022