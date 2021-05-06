شكرا لقرائتكم خبر عن الوكرة والكويت يطلبان إستعارة ثنائى يد الأهلى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق محروس المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى عن تلقى ثنائى الفريق أسامة الجزيرى و محمود نعمان عرضان من الوكرة القطرى والكويت الكويتى على التوالى لإستعارتهما لأخر الموسم.

وقال محروس أنه لم يبت حتى الأن فى العرضين حتى يتعرف على القرار النهائي من جانب مجلس إدارة النادى .

كما أشار محروس فى تصريح لـ"الخليج 365" أن عرض العربى القطرى الخاص بإستعارة إبراهيم المصرى لم يصل رسميا، مشيرا إلى أنه لديه معلومات قوية عن رفض المنتخب إعارة أى لاعب دولى إستعدادا للأولمبياد.

وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.

فيما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت على نفس الصالة لتحديد البطل.