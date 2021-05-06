شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعد للجونة بمعسكرين قبل مباراة الجولة 21 في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن خطة فريق أسوان في الفترة المقبلة قبل لقاء الجونة المرتقب إقامته يوم 10 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة 21 بالدوري العام، والذي يستضيفه استاد خالد بشارة.

وأكد عضو مجلس أسوان في تصريحات خاصة، أن الفريق سيدخل معسكراً مغلقاً في القاهرة بداية من اليوم بعد العودة من الأسكندرية عقب مواجهة المصري، حيث يستمر معسكر أبناء الجنوب حتى السبت المقبل قبل السفر إلى الجونة لمواجهة الفريق الساحلي، على أن يبدأ المعسكر الثاني للفريق في مدينة الجونة يوم الأحد المقبل قبل المباراة بـ 24 ساعة.

كان أسوان قد خسر في مباراة الجولة الماضية أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة، وأحرز الأهداف للمصرى عمر كمال، وأحمد جمعة، وأوستن أموتو، بينما سجل لأسوان محمد جابر، ومحمد أسامة.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من 5 انتصارات و5 تعادلات و9 هزائم، وسجل لاعبو أسوان 27 هدفاً، واستقبلت شباكهم 13 هدفاً أخر.

وكان أسوان قد نجح من قبل في إقصاء فريق الجونة من مسابقة كأس مصر بعد الفوز في مباراة دور الـ 16 بكأس مصر، بعدما فاز زهرة الجنوب بهدف نظيف سجله عمرو الحلواني لاعب أسوان من ركلة ثابتة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.