شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف جميع منافسات الكرة الطائرة حتى إنتهاء إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو إتحاد الكرة الطائرة تأجيل كافة المنافسات على صعيد جميع المراحل السنية إلى ما بعد الإنتهاء من أجازة عيد الفطر المبارك ..يأتى ذلك إستجابة لقرار مجلس الوزراء و وزارة الرياضة بإغلاق الأندية فى التاسعة مساءاً وعدم التمكن من اللعب عقب الإفطار .

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، مجموعة من التكليفات لوكلاء الوزارة فى المحافظات فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت التكليفات التأكد من غلق كافة المنشآت الرياضية والشبابية اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً، والتأكيد على كافة مجالس الإدارات بالهيئات الرياضية والشبابية، باتخاذ واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى نصت عليها وزارة الصحة والسكان وكذلك توصيات منظمة الصحة العالمية وكذا إجراءات التباعد الاجتماعى.

وتضمنت القرارات عدم السماح بوجود تجمعات للأعضاء والرواد داخل كافة الهيئات الرياضية والشبابية، وعدم انعقاد أى جمعيات عمومية لكافة الهيئات الرياضية والشبابية خلال الفترة المقبلة وتمديد ذلك الحظر حتى 31 يونيو.