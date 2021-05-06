شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع ضد الاتحاد السكندرى.. كهربا ومحمد شريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي اختبارا جديدا في بطولة الدوري المحلي عندما يحل ضيفاً على الإتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الاسكندرية في الجولة الـ20 من بطولة الدوري وهي المباراة التي يترقبها جمهور المارد الاحمر كونها تأتي بعد فترة من تراجع الأداء والنتائج وكان أخرها الخسارة من غزل المحلة بهدف نظيف في الجولة الـ19 للدوري ومن قبلها الخسارة من سموحة ثم السقوط في فخ التعادل أمام الجونة وهي نتائج أثارت القلق بين جماهير الأهلي.

يدخل الأهلي مباراة الليلة في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر مباراتين ، أما الإتحاد السكندري فيحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة جمعهم من 19 مباراة حيث فاز في 8 وتعادل في 5 وخسر 6 مباريات.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هانى، ياسر إبراهيم، بدر بانون، أيمن أشرف

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى “افشة”

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم “كهربا”، محمد شريف

ويسعى حسم حسن المدير الفنى للإتحاد السكندرى لتحقيق الفوز على الأهلي مُستغلاً حالة الإجهاد التى يعاني منها المارد الأحمر بشكل واضح الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات ، وتحدث حسام حسن مع لاعبي فريقه عن ضرورة إستغلال هذا الأمر وعدم ترك الفرصة للاعبي الأهلي للأستحواذ على الكرة.