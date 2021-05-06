شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي يترقب المشاركة مع الأهلي بعد غياب 262 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد عاد محمود متولي مدافع النادي الأهلي، إلى القائمة الحمراء التي تستعد للمشاركة في مباراة الاتحاد السكندري، والتي يستضيفها استاد الأسكندرية في التاسعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

وغاب محمود متولي عن الأهلي لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، عقب مشاركته في مباراة الأهلي وأسوان التي أقيمت ضمن منافسات الدور الثاني من دوري الموسم الماضي وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

وعاد محمود متولي إلى قائمة الأهلي بعد غياب استمر لـ 262 يوماً، منذ إصابته في مباراة أسوان التي أقيمت في 17 أغسطس الماضي، حيث كان متولي من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في دفاعات الفريق الأحمر قبل تعرضه للإصابة.

عودة محمود متولي تحل الكثير من الأزمات لبيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر، خاصة مع ضغط المباريات، حيث يجبد متولي اللعب في مركز الدفاع وكذلك وسط الملعب، وهو ما سيشكل إضافة كبيرة للأهلي.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة ، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر مباراتين ، أما الإتحاد السكندري فيحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة جمعهم من 19 مباراة حيث فاز في 8 وتعادل في 5 وخسر 6 مباريات.

وتُعد مباراة الليلة واحدة من الإختبارات الصعبة للأهلي في رحلة الحفاظ على لقب الدوري لأنها تأتي أمام فريق قوي وعنيد ، ويقدم عروض قوية هذا الموسم ، فضلاً عن تواجد حسام حسن المدير الفني على رأس الجهاز الفني للفريق السكندري ما يعني أن المهمة ستكون صعبة للغاية أمام كتيبة موسيماني.

وحرص بيتسو موسيماني على الإستعداد لمباراة الليلة من خلال محاضرة فنية مطوّلة ومران وحيد بسبب ضيق الوقت فالفريق خاض مباراة غزل المحلة مساء الأثنين بالمحلة وحصل على راحة الثلاثاء ثم تدرب أمس فقط وتوجه للأسكندرية عقب المران لخوض مباراة الليلة.

وشرح موسيماني للاعبي الأهلي الأخطاء التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية بشكل تسبب في إهتزاز مرمى الفريق كثيراً ودخول مرماه أهداف مجانية ، وطالبهم بعدم تكرار هذه الأخطاء ، وتحدث المدير الفني كذلك مع لاعبيه عن أهمية اللعب بتركيز وحماس من أول دقيقة.