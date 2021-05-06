شكرا لقرائتكم خبر عن بركات يصل الجبلاية لمناقشة موقف المنتخب عقب تأجيل تصفيات المونديال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، إلى مقر اتحاد الكرة قبل قليل، لمناقشة موقف المنتخب بعد تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، تأجيل تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا والمقرر إقامتها في شهر يونيو، حيث كان مقررا أن تبدأ تصفيات كأس العالم 2022 بدء من يونيو المقبل.

وأكد فيفا خلال بيان رسمي اليوم جاء فيه: " يؤكد فيفا أنه بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثّر بجائحة كورونا والحاجة لضمان ظروف اللعب المُثلى لجميع الفرق فقد تقرر تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ️والتي كان من المقرر أن تُلعب في يونيو 2021".

وأضاف بيان الاتحاد الدولى:"وتم إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 ومارس 2022".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السادسة بجوار منتخبات أنجولا والجابون وليبيا، وكان المنتخب المصري على موعد مع مواجهتي أنجولا والجابون في بداية حملة تصفيات كأس العالم 2022.

وبذلك ستقام الجولتان الأولى والثانية في التوقف الدولي في شهر سبتمبر، والثانية والرابعة في أكتوبر، والخامسة والسادسة، في نوفمبر.

أما الدور النهائي، ففي هذه الحالة يقام في التوقف الدولي المنتظر في مارس 2022.

ويتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات العشرة لخوض دور فاصل لحسم المتأهلين الخمسة عن القارة السمراء إلى مونديال قطر.