شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمد الحنفى مع الزمالك قبل مواجهة سموحة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق الزمالك، نظيره سموحة، ضمن مباريات الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بإستاد القاهرة الدولي، ويخوض المارد الأبيض اللقاء تحت شعار "لا تنازل عن القمة" حيث يسعي لتحقيق الفوز لمواصلة تصدر المسابقة واستغلال خسارة غريمه التقليدي الأهلي المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة في ظل الصراع القائم بينهما بالوقت الحالي على صدارة الدوري.

الزمالك يدخل لقاء اليوم، محتلا صدارة ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة، جمعها بعد خوض 19 مباراة، متفوقا على الأهلي بفارق 5 نقاط، حيث يحتل الأحمر المركز الثاني برصيد 37 نقطة لكنه خاض 17 مباراة فقط.

ويدير مباراة الزمالك وسموحة الحكم الدولي محمد الحنفي، ويعاونه أحمد حسام كمساعد أول، وسامي هلهل كمساعد ثان، وأحمد عبد السميع رابعًا وفي غرفة الفار، تم تعيين نادر قمر الدولة حكمًا لتقنية الفيديو، ومحمود وفا مساعدًا له.

وتولى محمد الحنفي إدارة مباراتي الزمالك هذا الموسم أمام المصري والمحلة، وفاز الفارس الابيض في الأولى بهدف دون رد وخسر الثانية من الفلاحين بهدفين مقابل هدف.

وتحمل مباراة اليوم رقم 29 في تاريخ المباريات التي أدارها الحنفى للفريق الأبيض، حيث سبق وأدار 28 لقاء للزمالك، كان أخرها أمام غزل المحلة فى الثانى من فبراير الماضى ، ومع صافرة الحنفى حقق الأبيض الفوز في 17 وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات ، أشهر الحنفى البطاقة الصفراء خلالها 38 مرة، واحتسب 7 ضربات جزاء ، ونال فرجانى ساسى البطاقة الحمراء فى أخر مواجهة أدارها الحنفى للزمالك أمام غزل المحلة بعد حصوله على انذارين خلال المباراة.