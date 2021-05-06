شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة .. بن شرقى وحميد أحداد فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق الزمالك، نظيره سموحة، ضمن مباريات الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بإستاد القاهرة الدولي، ويخوض المارد الأبيض اللقاء تحت شعار "لا تنازل عن القمة" حيث يسعي لتحقيق الفوز لمواصلة تصدر المسابقة واستغلال خسارة غريمه التقليدي الأهلي المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة في ظل الصراع القائم بينهما بالوقت الحالي على صدارة الدوري.

الزمالك يدخل لقاء اليوم، محتلا صدارة ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة، جمعها بعد خوض 19 مباراة، متفوقا على الأهلي بفارق 5 نقاط، حيث يحتل الأحمر المركز الثاني برصيد 37 نقطة لكنه خاض 17 مباراة فقط.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة مكون من :

حراسة المرمى: محمو عواد.

الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وأحمد أبو الفتوح.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ويوسف اوباما

والهجوم: أشرف بن شرقي وحميد أحداد

ويعد التشكيل الأقرب لسموحة أمام الزمالك مكون من الهاني سليمان في حراسة المرمي والسوداني أطهر الطاهر ومحمود البدري ورجب نبيل وشريف رضا ومحمد كناريا ومحمود حليمو وأحمد عبد القادر ومصطفي فتحي والمغربي عبد الكبير الوادي والأوغندى ديريك ديسامبى.