شكرا لقرائتكم خبر عن القفاز الذهبي.. فتحي خورشيد.. شكل أشهر ثنائية فى حراسة المرمى مع عادل هيكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من حراس المرمى الذين وضعوا بصمات مضيئة فى عالم كرة القدم المصرية، ورغم رحيل البعض منهم أو اعتزاله الكرة، إلا أن أسماءهم تظل راسخة وصامدة فى أرشيف الكرة المصرية، بفضل إسهاماتهم فى الذود عن مرماهم والاستبسال فى تقديم أفضل مستوى فنى لديهم، وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على أصحاب القفاز الذهبى فى تاريخ الرياضة اليوم.

نتحدث اليوم عن فتحي خورشيد حارس مرمى غزل المحلة ومنتخب مصر الأسبق وأحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية

انضمامه للمنتخب

كان خورشيد قد انضم إلى صفوف منتخب مصر في عام 1958 وكان أول لاعب من الأقاليم خارج القاهرة والإسكندرية ينضم لمنتخب مصر على يد مدربه ميجر (مجري الجنسية) الذي طلب مشاهدته تمهيدا لضمه إلى صفوف المنتخب خاصة بعد اعتزال كاطو حارس الاتحاد السكندري وكبر سن عبد الجليل حميدة حارس الأهلي.

شكل ثنائية مع عادل هيكل

نال خورشيد إعجاب ميجر الذي سارع بضمه للمنتخب والاعتماد عليه وكان ذلك في بداية موسم 58 ونجح مع عادل هيكل حارس مرمي الأهلي فى تشكيل أشهر ثنائي لحراسة مرمي منتخب مصر واستمر التنافس بينهما علي مدي عشر سنوات كاملة حتي جاءت نكسة 67 التي تسببت فى اعتزال عدد كبير من نجوم الكرة في مصر.

بداية تألقه الدولي

شهدت مباراة غانا في 13 نوفمبر 1959 المؤهلة لأولمبياد روما 1960 بداية تألق خورشيد رسميا مع منتخب مصر، وضمت تشكيلة المنتخب فيها فتحى خورشيد لحراسة المرمى ومعه محمد رفاعى وعبده نصحى وطارق سليم والشغبى وعبده سليم وعصام بهيج وحمدى عبد الفتاح ورأفت عطية والشربينى ورفعت الفناجيلى وفازت بها مصر 1/2.

وفاته

توفي فتحي خورشيد يوم 15 يونيو 2018 بمركز أورام جامعة المنصورة الذي نقل اليه منذ أكثر من شهر بعد تدهور حالته الصحية، وبعد صراع مع مرض السرطان استمر لاكثر من 10 سنوات.