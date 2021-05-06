شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة ساخنة ومثيرة تنتظر الإجابة من الأهلي والزمالك أمام قطبي الإسكندرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعد أحداث مثيرة شهدتها مباراتي الأهلي والزمالك الأسبوع الماضي أمام المحلة وبيراميدز علي التوالي .. ترقب كبير يتابع به الجماهير المصرية مباراتي القطبين اليوم أمام سموحة والاتحاد السكندري فى الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ومع هذا الترقب يطفو علي السطح أمور كثيرة قد تجدد الاثارة في الدوري المصري المثير بطبعه هذا الموسم علي كافة المستويات.

في التقرير التالي نطرح العديد من الأسئلة الساخنة ننتظر الإجابة عنها مع دقات الساعة والتاسعة والنصف مساء اليوم عندما يحين موعد المباراتين المرتقبتين:

1- هل يفوز الأهلى والزمالك ويبقى الوضع كما هو عليه في جدول الدورى الذى يتصدره أبناء ميت عقبة بفارق 4 نقاط مع تبقى مباراتين مؤجلتين للفريق الأحمر .. أم يفوز الأهلي ويخسر الزمالك ويتقلص الفارق إلى نقطة وحيدة ، أم يخسر الأهلي ويفوز الزمالك ليوسع الفارق لصالحه لـ 7 نقاط يؤمن بها الصدارة حتى لو فاز الأهلى في مباراتيه المؤجلتين سيكون الزمالك متفوقا بفارق نقطة.

2- هل يتأثر الحكام اليوم بالضغوط العنيفة التي مارسها مسئولو الأهلى والزمالك عليهم في الأيام الأخيرة، بعد الأخطاء العديدة التى وقعت فى مباراتى بيراميدز وغزل المحلة، ما يجعل حكما مباراتى اليوم محمود البنا ( الاتحاد السكندرى والأهلى ) ومحمد الحنفى ( الزمالك وسموحة) عرضه لمجاملة القطبين ومن ثم تعرض الاتحاد وسموحة للظلم مراضاة لأصحاب النفوذ الكروى.

3- هل يفعلها سموحة ويفوز علي الزمالك ليكون بذلك الفريق الثانى الذى يفوز علي القطبين هذا الموسم مثلما فعلها غزل المحلة، لنبقى أمام موسم استثنائى، إذ قلما ما يخسر الأهلى والزمالك سويا أمام نفس الفريق فى موسم واحد.

4 – هل ينجح الاتحاد السكندرى في تصحيح أوضاعه أمام الأهلى ويتخلص من هاجس عدم الفوز بالإسكندرية الغائب منذ 17 عاما، حيث لم يهزم زعيم الثغر على ملعبه الأهلى منذ فوزه في مباراة الدور الأول موسم (2003 – 2004) بنتيجة 3 - 2 ، منذ ذلك الحين تواجه الفريقين فى 15 مباراة بالإسكندرية ، فاز الأهلى 12 مرة وأنتهت 3 مباريات بالتعادل.

5 – هل يعود محمد شريف مهاجم الأهلى للتسجيل اليوم بشباك الاتحاد السكندرى بعد صيام مباراتين متتاليتين عن هز الشباك أمام الجونة وغزل المحلة على التوالي - سبقها بفترة تالق كبيرة وكان صاحب الفضل فى منح الأهلى العديد من الانتصارات - ويتمكن من الوصول إلى صدارة هدافى الدورى الذى يحتل وصافته بتسعة أهداف خلف الثنائى المتصدر أحمد سمير وعمر كمال بفارق هدف وحيد.

6 - هل يتمكن محمد الشناوى من الحفاظ على نظافة شباكه اليوم والمباحة للجميع على مدار خمس مباريات مباريات متتالية بالدوري هذا الموسم ، وهو منعطف يمر به حارس المنتخب الوطنى لأول مرة منذ عودته للأهلي، إذ لم يسبق أن سكن شباكه أهدافا في هذا العدد المتتالي من المباريات منذ عودته للأهلى .

7 - هل يؤكد مصطفى فتحى جناح الزمالك المعار إلى سموحة، صحة خطأ الاستغناء عن خدماته وعدم منحه الفرصة كاملة بعد عودته من إصابة طويلة عطلته عن التألق مع الفريق الأبيض، وهل يواصل الحقيقة التاريخية المثبتة أن كل لاعب يرحل عن الزمالك يسجل فى شباكه، فهل يفعلها مصطفى فتحى اليوم ويضع اسمه فى سجل اللاعبين المسجلين فى المرمى الأبيض بعد رحيله.

8 - هل يخسر سموحة من الزمالك اليوم، ليفقد لقب الأقل خسارة فى الدورى ( مباراة واحدة) ليتساوى مع الأهلى والزمالك وبيراميدز حيث خسر الثلاثى مباراتين هذا الموسم وهم الأقل خسارة بعد فريق الموج الأزرق بقيادة أحمد سامى.

9 - مباراتى اليوم سيشهدا صراع من نوع خاص بالنسبة للأهلى والزمالك، فيما يخص الفريق الأفضل دفاعا وهجوما، حيث يتفوق الزمالك فى عدد الاهداف المسجلة 33 بفارق هدف وحيد عن الأهلى ، فيما يتساويا فى عدد الأهداف المستقبلة 12.. ما يجعلنا ننتظر اليوم صراع الشراسة الهجومية والرعونة الدفاعية للقطبين.