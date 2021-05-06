شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى يتوجن بلقب دورى الطائرة أمام الصيد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوج غدا الجمعة، فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب الدورى للموسم المحلى الحالى 2020/2021 فى ظل حسم اللقب مبكرا منذ شهر أبريل الماضى.

وحسم فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي، بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بعد الفوز على الصيد بنتيجة 3/0 ضمن مؤجلات الدورى.

يتصدر فريق الأهلى لقب الدورى برصيد 63 نقطة محققا العلامة الكاملة بالفوز فى 21 مباراة حتى الأن قبل مواجهة الصيد صاحب المركز الثانى برصيد 54 نقطة فى اللقاء الذى سيجمعهما غدا فى ختام المسابقة ، بينما يحل الزمالك فى المرتبة الثالثة بنفس رصيد الصيد .

ويشهد دورى الطائرة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حيث كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين .

وشهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى، والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.