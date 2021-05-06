شكرا لقرائتكم خبر عن كل الطرق تؤدي إلى فتوح فى الزمالك .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، المرشح الأول والأساسي لقيادة الجبهة اليسري لفريقه في الفترة المقبلة، بعدما أصبحت كل الطرق والظروف تؤدي لتواجده في التشكيلة الأساسية للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة مساء الخميس، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، فى البروفة الأخيرة قبل خوض مباراة القمة أمام الأهلي مساء الاثنين المقبل.

وتضم قائمة الزمالك 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر هما محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وأحمد فتوح، وتشير المؤشرات لاقتراب الأخير من قيادة الجبهة اليسري لفريقه، خلال المباريات المقبلة.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة الزمالك في مواجهة سموحة وتضم القائمة اللاعبين:

حراسة المرمى : محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وحميد أحداد.

وعاد محمد عبد الشافي مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا بعدما أثبتت التحاليل الطبية سلبية العينة وبالتالي أصبح جاهز للمشاركة في التدريبات، لكنه لا يزال في حاجة لمزيد من الوقت للتواجد في التشكيلة الأساسية.

بينما يعاني عبد الله جمعة من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، ولم يشارك في التدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية ليصبح أحمد فتوح المرشح الأول والأساسي للتواجد في تشكيلة الزمالك الأساسية.