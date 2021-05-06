شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس..مقلب سعد سمير ووليد سليمان فى عامل أوضة لبس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

سعد سمير مدافع النادى الاهلى كان بطلا لواقعة طريفة فى أوضة لبس القلعة الحمراء حيث كان يقوم بتحدي الكرة في السلة داخل غرفة الملابس مع وليد سليمان، قبل ان يدخل عامل غرفة الملابس بدلا من وليد سليمان، ليقوم سعد سمير بالقاء بيضة علي رأسه بدلا من الكرة لينفجر جميع اللاعبون في الضحك

سعد سمير هو ملك المقالب بين زملائه، سواء فى معسكرات الأهلى أو المنتخب الوطنى، خاصة فى المعسكرات الطويلة التى يخطط فيها لمقالب غير متوقعة، حتى إن البعض يراه خليفة محمد بركات نجم الكرة المصرية سابقًا، ويرشحه للعمل فى المجال الفنى والإعلامى بعد اعتزاله.

حقق سعد سمير العديد من البطولات خلال مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء، حيث توج نجم الدفاع الأحمر بلقب الدورى العام 7 مرات وكأس الكونفدرالية الأفريقية 2014، وكأس السوبر المحلى مرتين وكأس السوبر الافريقى مرتين، بجانب دوري الابطال الافريقى ثلاثة مرات وحقق مع المنتخب الوطنى المصرى وصافة كأس الأمم الأفريقية 2017، كما انضم لكتيبة الفراعنة التى شاركت فى كأس العالم بروسيا.