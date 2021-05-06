مصدر باتحاد الكرة يُعلق لمصراوي على طلب الزمالك وبيراميدز بإعادة المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

علق مصدر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، على الطلب الذي تقدم به ناديي الزمالك وبيراميدز بإعادة المباراة بينهما مرة أخرى.

المصدر قال في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الخميس :"هو احنا لاقيين وقت للعب المباريات علشان نعيد مباريات تانية".

وأضاف المصدر :"من حق الأندية أن تطلب ونحن نرى أنه ليس من حقهم إعادة المباراة".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك طالب اتحاد الكرة بضرورة إعادة مباراة بيراميدز على خلفية أخطاء الحكم جهاد جريشة.

طلب نادي الزمالك وجد موافقة أيضًا من إدارة بيراميدز والتي تقدمت بخطاب رسمي لاتحاد الكرة لإعادة المباراة.

وانتهت مباراة الزمالك وبيراميدز في الأسبوع الـ19 بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب في لقاء أقيم مساء الأحد الماضي على ملعب "استاد القاهرة".

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب دوري we المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي خاض 17 مباراة.