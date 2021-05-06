"تعديلات منتظرة".. اتحاد الكرة يكشف مصير جدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، أن هناك تعديلات ستكون على جدول مباريات دوري we المصري في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الخميس، :"انتظروا تعديلاً في مباريات جدول الدوري".

وتابع المصدر :"لن نترك أيامًا نستطيع فيها خوض مباريات ولم نخضها".

واشتكى الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز من ضغط المباريات في الفترة الماضية خاصة مع مشاركات كل من الأهلي وبيراميدز في المسابقات القارية.

ويخوض الثلاثي مباريات الدوري كل ثلاثة أيام الأمر الذي أدى إلى مطالبات بتعديل جدول المسابقة المحلية.

ويتصدر الزمالك ترتيب المسابقة المحلية في التوقت الحالي برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، متفوقًا على الأهلي بأربع نقاط بعد خوضه 17 مباراة.