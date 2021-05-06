بيراميدز يخاطب اتحاد الكرة للموافقة على طلب الزمالك بإعادة المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

تقدم نادي بيراميدز بخطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يتضمن موافقته على الطلب الذي أعلن عنه نادي الزمالك بشأن إعادة مباراة الفريقين والتي أقيمت مساء الأحد الماضي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك طالب بإعادة مباراة بيراميدز على خلفية قرار حكم المباراة جهاد جريشة بإطلاق صافرة النهاية رغم عدم نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأكد نادي بيراميدز، أنه تقدم طلبًا لإعادة المباراة، مطالبًا اتحاد الكرة بتحديد موعد جديد لها خاصة أنه صاحب الأفضلية خلال اللقاء.

وأشار نادي بيراميدز، إلى أنه تعرض لظلم فادح خلال المباراة من خلال احتساب ركلة جزاء غير صحيحة تعادل منها الزمالك بجانب التغاضي عن طرد اللاعب طارق حامد في الشوط الثاني.

وأبدى بيراميدز استيائه من مستوى التحكيم خلال اللقاء وأشار كذلك إلى كثرة الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق خلال هذا الموسم، مطالبًا بعدم تولي الحكم جهاد جريشة إدارة مباريات الفريق مستقبلاً في ظل الأخطاء المرتكبة ضد النادي.

وشدد بيراميدز على أنه يتعرض للظلم على كافة الأصعدة بما لا يحافظ على قواعد المنافسة العادلة، مؤكدًا شكواه من الإجهاد كونه أكثر الأندية المصرية خوضًا للمباريات المحلية والقارية هذا الموسم، وعدم مراعاة ذلك من لجنة المسابقات بالاتحاد.

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك وبيراميدز انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري we المصري.