فيفا يعلن.. تأجيل تصفيات أفريقيا والمؤهلة لكأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، صباح اليوم الخميس، تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم والتي من المقرر أن تنظمها قطر 2022.

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن قرار التأجيل جاء بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وجاء بيان "فيفا" على النحو التالي:

يؤكد FIFA أنه بالتعاون مع الإتحاد الأفريقي لكرة القدم وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثّر بجائحة COVID-19 والحاجة لضمان ظروف اللعب المُثلى لجميع الفرق، فقد تقرر تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022 ️والتي كان من المقرر أن تُلعب في يونيو 2021.

وقد تم إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 بالإضافة إلى مارس 2022.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب المصري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم حيث يتواجد منتخب "الفراعنة" في المجموعة السادسة مع كل من ليبيا والجابون وأنجولا.