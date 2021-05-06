"استمرار عواد".. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيلعب به ضد فريق سموحة في مباراة الليلة والمقرر لها ضمن حسابات الجولة الـ20 من مسابقة دوري we المصري.

تشكيل الزمالك لن يشهد أي تغيير بعد مباراة بيراميدز الأخيرة والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، حيث من المقرر أن يلعب محمد عواد أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أيضًا أن يتم الدفع برباعي هجومي ضد سموحة من خلال ظهور المغربي حميد أحداد كمهاجم ومن خلفه ثلاثة لاعبين وهم أشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو".

وسيلعب الزمالك بطريقته المعتادة وهيّ (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: حميد أحداد.

ويتصدر الزمالك ترتيب مسابقة دوري we المصري برصيد 41 نقطة، في المقابل يحتل الفريق الضيف سموحة الترتيب السادس برصيد 28 نقطة.

جدير بالذكر أن الفريق الأبيض يسعى لاستعادة الانتصارات مرة أخرى عقب التعادل الإيجابي في آخر جولتين ضد المقاولون العرب بنتيجة (2-2) ثم بيراميدز (1-1).