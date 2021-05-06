"تغيير وحيد".. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات الأسبوع الـ20 من مسابقة دوري we المصري.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن موسيماني استقر على إجراء تغيير وحيد عن مباراة غزل المحلة الأخيرة من خلال مشاركة محمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً من أحمد رمضان "بيكهام".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع بالشكل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويسعى الأهلي لاستعادة الانتصارات مجددًا قبل مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر لها الإثنين المقبل، حيث كان الفريق الأحمر خسر آخر مباراة من غزل المحلة بهدف دون رد وقبلها التعادل أمام الجونة بنتيجة (1-1).

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق أربع نقاط عن المتصدر الحالي فريق الزمالك لكن الفريق الأحمر خاض 17 مباراة مقابل 19 مباراة للأبيض، في المقابل يأتي فريق الاتحاد السكندري بالمركز الخامس برصيد 29 نقطة.