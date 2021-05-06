اخبار الرياضه

الامارات | بالفيديو: النصر يتحدي كورونا بـ"البهجة" في فعالية استثنائية لمدرسة الكرة

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: النصر يتحدي بـ"البهجة" في فعالية استثنائية لمدرسة الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت مدرسة كرة القدم بنادي النصر، أمس الأربعاء، بنهاية موسمها الرياضي الاستثنائي الذي واصلته للحفاظ على لياقة ناشئيها على الرغم من الظروف الصعبة التي ارتبطت بجائحة كورونا ملتزمة بكل التدابير الإحترازية، وختمته بليلة حافلة بالفعاليات الرائعة وبطولة داخلية بين نجومها الصغار.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا