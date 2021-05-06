الامارات | بالفيديو: النصر يتحدي كورونا بـ"البهجة" في فعالية استثنائية لمدرسة الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: النصر يتحدي كورونا بـ"البهجة" في فعالية استثنائية لمدرسة الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت مدرسة كرة القدم بنادي النصر، أمس الأربعاء، بنهاية موسمها الرياضي الاستثنائي الذي واصلته للحفاظ على لياقة ناشئيها على الرغم من الظروف الصعبة التي ارتبطت بجائحة كورونا ملتزمة بكل التدابير الإحترازية، وختمته بليلة حافلة بالفعاليات الرائعة وبطولة داخلية بين نجومها الصغار.

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