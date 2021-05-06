الامارات | بالفيديو: هازارد يهين ريال مدريد بسلوك غير مسؤول.. والنادي يرد بقوة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: هازارد يهين ريال مدريد بسلوك غير مسؤول.. والنادي يرد بقوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صبت جماهير ريال مدريد جام غضبها على اللاعب البلجيكي إيدين هازارد بعد ظهوره في صور وفيديوهات ضاحكاً ويمازح زملاءه السابقين في نادي تشيلسي على الرغم من مرارة الهزيمة التي مني بها فريقه الملكي بهدفين نظيفين في المواجهة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد "ستامفورد بريدج" في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا (1-1 ذهاباً).

وفي الوقت الذي خرج قائد ريال مدريد سيرجيو راموس والنجم الفرنسي كريم بنزيمة والكرواتي لوكا مودريتش من الملعب مستاءين وحزينين على الخروج من البطولة التي توج بها "الميرينغي" 13 مرة في تاريخه، فإن هازارد بدا ضاحكاً بعد صافرة النهاية، وكأنه لا تعنيه مشاعر جمهور الريال بوداع بطولتهم المفضلة.

الملفت أن هازارد كان أسوأ لاعب في المباراة، ليزيد من أعباء الريال المتأثر بالكم الهائل من الإصابات، إذ لم يشكل أي خطورة تذكر على مرمى تشيلسي على العكس تماماً من بنزيمة الذي أظهر مستوى مميزاً وهدد مرمى الحارس الكاميروني ميندي مرتين وكاد يسجل لولا براعة الأخير.

من جهته، علق برنامج "شيرينغيتو" الإسباني الشهير على الواقعة ورصدها بالفيديو، وأشار إلى أن ريال مدريد مستاء من مستوى هازارد ووسيرد بقوة على اللاعب، إذ يتجه رئيس النادي فلورنتينو بيريز إلى بيعه قبل انطلاق الموسم المقبل، بعدما ضاقت الإدارة ذرعاً من كثرة إصاباته والظهور الهزيل الذي يظهر عليه منذ موسمين بما لا يوازي المبلغ الذي دفع إلى تشيلسي للحصول على خدماته (100 مليون يورو)!.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news