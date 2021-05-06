شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يرفع راية التحدى أمام بشكتاش في الجولة 40 للدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع النجم المصري مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي راية التحدي قبل مواجهة فريقه المرتقبة يوم السبت المقبل ضد بشكتاش في الجولة 40 للدوري التركي.

وقال مصطفى محمد في تصريحات نقلها موقع (ensonhaber) إن بشكتاش من أفضل الفرق في الموسم الحالي بالدوري التركي موضحاً أنه يعلم تماماً قوة المنافس.

وأكد أن جالطة سراي سيلعب على أرضه وسيحاول استغلال هذه الميزة وإعادة بشكتاش دون نقاط والفوز بهذه المواجهة لمواصلة المنافسة.

ويتصدر بشكتاش ترتيب الدوري التركي برصيد 81 نقطة بفارق 6 نقاط عن جالطة سراي، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 75 نقطة بينما يحتل فنربخشة المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

وتتبقى 3 جولات في الدوري التركي ولكن جالطة سراي يعول الكثير على مباراة بشكتاش لتقليص الفارق على صدارة ترتيب الدوري التركي.