شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الخميس، على ملعب الإسكندرية في إطار مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2020-2021.

وتعتبر المباراة مهمة جدا لحامل لقب الدورى الذي يعانى من التراجع في الأداء والنتائج مؤخراً وتلقى صدمة كبيرة في الجولة الماضية عندما سقط في الهزيمة أمام غزل المحلة بهدف نظيف لتزداد أوجاع محبيه لخوفهم من استمرار مسلسل النزيف الذي يهدد حصول الأهلى على الدورى.

وشدد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، على لاعبيه خلال المحاضرة الأخيرة على ضرورة التركيز وعدم التهاون في المباراة لتحقيق الفوز واستعادة الانتصارات مرة أخرى.



وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: محمد الشناوي وفى خط الدفاع: محمد هانى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أيمن أشرف وفى خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى أفشة وفى خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، محمود عبدالمنعم كهربا.