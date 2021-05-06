شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ميسى يجبر برشلونة على إجراء مسحات كورونا للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتخذ نادي برشلونة أول إجراء تجاه الحفل الذي أقامه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البارسا، لزملائه في الفريق وعائلاتهم.

وجمع ميسي لاعبي برشلونة، الإثنين الماضي في منزله، من أجل الاحتفال بالفوز على فالنسيا، والتعهد بالفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، وقررت رابطة الليجا فتح تحقيق في الواقعة.

ووفقًا لبرنامج «كواترو» الإسباني، أجرى برشلونة اختبارات للاعبي الفريق، أمس، للتأكد من عدم وجود أي حالة إيجابية، وتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن كل الاختبارات جاءت سلبية، وأوضح أن لاعبي برشلونة سيخضعون، غدًا الخميس، لاختبارات كورونا الروتينية من رابطة الليجا.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 74 نقطة.