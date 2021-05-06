شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن تصحيح الأوضاع ومصالحه جماهيره أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بهدف تصحيح الأوضاع ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج و الأداء فى الأونة الأخيرة يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق الاتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من منافسات بطولة الدوري العام.
ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات وحصد نقاط المباراة الثلاث.. ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي جعبته 37 نقطة جمعها من17مواجهة.
فيما يدخل الاتحاد مواجهة اليوم في المركز الخامس برصيد29 نقطة جمعها من19مباراة.
وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة عقب الخسارة أمام غزل المحلة في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين الماضي.
وشهدت قائمة الاهلي عودة محمود متولي وبدر بانون وأيمن أشرف بعد التعافي من الإصابة التي تسببت في غيابهم عن تشكيلة الفريق في المباريات الفترة الماضية .
وضمت قائمة الفريق كلا من:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.