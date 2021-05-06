شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن تصحيح الأوضاع ومصالحه جماهيره أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بهدف تصحيح الأوضاع ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج و الأداء فى الأونة الأخيرة يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق الاتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من منافسات بطولة الدوري العام.



ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات وحصد نقاط المباراة الثلاث.. ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي جعبته 37 نقطة جمعها من17مواجهة.

فيما يدخل الاتحاد مواجهة اليوم في المركز الخامس برصيد29 نقطة جمعها من19مباراة.



وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة عقب الخسارة أمام غزل المحلة في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين الماضي.

وشهدت قائمة الاهلي عودة محمود متولي وبدر بانون وأيمن أشرف بعد التعافي من الإصابة التي تسببت في غيابهم عن تشكيلة الفريق في المباريات الفترة الماضية .

وضمت قائمة الفريق كلا من:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.