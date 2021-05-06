شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي و صن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقعت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021 الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويبحث العديد من جمهور الاهلى عن موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز ومكان إقامتها .
تقام مباراة الأهلي وصن داونز يوم 15 مايو المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ويقام اللقاء في ستاد القاهرة .
ويواصل النادي الأهلي استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس في منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري العام .
ويملك الاهلي 37 نقطة من 17 مباراة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك متصدرالدوري المصري الممتاز حاليا.
وترتيب الدوري المصري 2021 حالياً هو
1- الزمالك 41 نقطة – خاض 19 لقاء
2- الأهلي 37 نقطة – خاض 17 لقاء
3- بيراميدز 31 نقطة – خاض 19 لقاء
4- المصري البورسعيدي 29 نقطة – خاض 19 لقاء
5-الاتحاد السكندري 29 نقطة – خاض 19 لقاء
6-سموحة 28 نقطة – خاض 19 لقاء
7-إنبي 27 نقطة – خاض 19 لقاء
8- غزل المحلة 24 نقطة – خاض19 لقاء
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- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة – خاض 19 لقاء
10-مصر المقاصة 26 نقطة – خاض 17 لقاء
11- الجونة 25 نقطة – خاض 19 لقاء
12- طلائع الجيش 20 نقطة – خاض 18 لقاء
13-أسوان 20 نقطة – خاض 17 لقاء
14--المقاولون العرب 19 نقطة – خاض 19 لقاء
15-الإسماعيلي 17 نقطة – خاض 19 لقاء
16- وادي دجلة 16 تقطة – خاض 19 لقاء
17- البنك الأهلي 15 نقطة – خاض 19 لقاء
18-الإنتاج الحربي 12 نقطة – خاض 19 لقاء