شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي و صن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقعت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021 الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويبحث العديد من جمهور الاهلى عن موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز ومكان إقامتها .

تقام مباراة الأهلي وصن داونز يوم 15 مايو المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ويقام اللقاء في ستاد القاهرة .

ويواصل النادي الأهلي استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس في منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري العام .

ويملك الاهلي 37 نقطة من 17 مباراة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك متصدرالدوري المصري الممتاز حاليا.

وترتيب الدوري المصري 2021 حالياً هو

1- الزمالك 41 نقطة – خاض 19 لقاء

2- الأهلي 37 نقطة – خاض 17 لقاء

3- بيراميدز 31 نقطة – خاض 19 لقاء

4- المصري البورسعيدي 29 نقطة – خاض 19 لقاء

5-الاتحاد السكندري 29 نقطة – خاض 19 لقاء

6-سموحة 28 نقطة – خاض 19 لقاء

7-إنبي 27 نقطة – خاض 19 لقاء

8- غزل المحلة 24 نقطة – خاض19 لقاء

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- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة – خاض 19 لقاء

10-مصر المقاصة 26 نقطة – خاض 17 لقاء

11- الجونة 25 نقطة – خاض 19 لقاء

12- طلائع الجيش 20 نقطة – خاض 18 لقاء

13-أسوان 20 نقطة – خاض 17 لقاء

14--المقاولون العرب 19 نقطة – خاض 19 لقاء

15-الإسماعيلي 17 نقطة – خاض 19 لقاء

16- وادي دجلة 16 تقطة – خاض 19 لقاء

17- البنك الأهلي 15 نقطة – خاض 19 لقاء

18-الإنتاج الحربي 12 نقطة – خاض 19 لقاء