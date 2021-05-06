شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 38 لقباً تنصب مصر على زعامة الأندية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة، دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة للأندية المصرية فى مسابقات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

مصر تستحوذ على زعامة القارة السمراء، إذ تأتى فى مقدمة الدول الأكثر حصولًا على بطولات الأندية القارية، وذلك برصيد 38 لقبًا وذلك بعد إضافة لقب النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا، والتى توج بها النادى الأهلى على حساب غريمه التقليدى نادى الزمالك، فى نهائى مصرى قارى حدث لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.

ومنذ بداية بطولات الأندية القارية فى أفريقيا في ستينيات القرن الماضي، وكان هناك الكثير من البطولات الأفريقية، وذلك بمسميات مختلفة، ومنها بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، بالإضافة إلى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أو ما تعرف بكأس الكؤوس الأفريقية، وكأس الاتحاد الأفريقي، مع بطولة الأفرو أسيوية، وصولًا للمسميات الحالية للبطولات وهي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية، والسوبر الأفريقي.

ومهما كانت مسميات البطولات، إلا أن الأندية المصرية سطرت تاريخًأ عريضًا في كل بطولة من تلك البطولات، لكن هناك بطولة وحيدة لم تشهد تتويج بطلًا مصريًا مطلقًا، وهي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، غير ذلك فإن البطولات الأفريقية دائما ما تعرف تواجد بطل مصرى واحد على الأقل بين لوحة شرف الفائزين بها.

وعلى صعيد تلك البطولات، فإن الأندية المصرية تمتلك 15 لقبًا من بطولة دوري الأبطال، و 8 ألقاب من بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، و10 ألقاب من السوبر الأفريقي، و3 بطولات أفرو أسيوية، وأخيرًا بطولتين من كأس الكونفيدرالية.

وعلى مستوى الأندية المصرية، فهناك نادى المقاولون العرب والذى يمتلك 3 ألقاب قارية من بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، والإسماعيلى الحاصل على لقب وحيد من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

تأتى تونس فى المركز الثانى فى ترتيب تلك القائمة بـ24 لقبا أى بفارق 14 لقبا عن مصر متصدرة الترتيب، ثم يأتى فى المركز الثالث الأندية المغربية المتوجة بـ20 لقبا أفريقيا.