شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والزمالك ضد سموحة والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقام اليوم الخميس 6 مايو 2021 مبارتين هامتين لقطبي الكرة المصرية حيث سيلعب الزمالك ضد سموحة على استاد القاهرة الدولي بينما سيلعب النادي الأهلي ضد الاتحاد في الاسكندرية وذلك في الأسبوع الـ 19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويسعى الزمالك لتعزيز صدارته الحالية للدوري المصري والابتعاد عن مطاردة النادي الأهلي له، حيث يملك الزمالك حاليا 41 نقطة من 19 مباراة، بينما يملك الاهلي 37 نقطة من 17 مباراة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك متصدرالدوري المصري الممتاز حاليا.

أما فيما يخص منافسي الفريقين ففريق سموحة يحتل المركز السادس في الدوري حاليا ويملك 28 نقطة من 19 مباراة, بينما يملك الاتحاد السكندري 29 نقطة من نفس عدد المباريات يحتل بهم المركز الخامس في الدوري المصري.

وتخوض الفرق الأربعة هذه المباريات وقد حققت نتائج متفاوتة في اخر 5 مباريات, ففريق الزمالك حقق فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة, بينما حقق فريق سموحة منافس الزمالك في مباراة اليوم فوزين و3 تعادلات في اخر 5 مباريات, أما المباراة الثانية بين الاهلي والاتحاد فقد حقق الأهلي في اخر 5 مباريات فوزين وهزيمتين وتعادل وحيد , أما الاتحاد السكندري فقد حقق فوزين وتعادلين وهزيمة وحيدة في اخر 5 مباريات.

تنطلق كلا المبارتين في موعد واحد في الساعة 9:30 مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة وتنقلها قنوات أون تايم سبورت On Time Sport HD على الهواء مباشرة.