شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تستضيف نهائيات كأس مصر فى الهوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى عن إقامة نهائيات كأس مصر للموسم المحلى 2020 / 2021 المحدد لهما يومى 23 مايو الجارى و2 يونيو المقبل على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويشهد دور قبل النهائى منافسة بين كل من سموحة مع الشرقية للدخان والطائرات مع الشرقية، وحصل نادى الشرقية على لقب دورى هذا الموسم بتصدره للدورة الرباعية.

ومن ناحية أخرى أكد شريف كمال، على التزام اتحاد الهوكى بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمنافسات والمعسكرات فى ظل عودة منتخب الشباب إلى المعسكر مرة أخرى عقب انتهاء شهر رمضان استعدادا لبطولة أفريقيا المقرر لها شهر أغسطس المقبل والمؤهلة إلى بطولة العالم، كما أكد على إرسال وزارة الشباب والرياضة تنبيه على الاتحاد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم حضور الجماهير للمنافسات.

فيما يمثل شريف كمال رئيس الاتحاد المصرى للهوكى صوت مصر فى كونجرس الاتحاد الدولى للعبة المقرر انعقاده يوم 22 مايو الجارى عن طريق الأون لاين.

كونجرس الاتحاد الدولى كان من المقرر انعقاده فى الهند فى نفس اليوم، إلا أنه تقرر أن يقام عن طريق الأون لاين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار كمال إلى أن أعضاء الاتحاد الدولى للهوكي يصل عددهم إلى 103 دول لانتخاب رئيس جديد حيث مرشح على المنصب الرئيس الحالى الهندى بترا ومعه البلجيكى مارك.