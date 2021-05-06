شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يترقب موقف الزمالك لحسم مصير سيف الدين الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو المقاولون العرب ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من موقف نادى الزمالك فى حسم مصير سيف الدين الجزيرى مهاجم ذئاب الجبل المعار إلى القلعة البيضاء، حيث يحق لنادى الزمالك تفعيل بند شراء اللاعب فى نهاية الموسم، مقابل أن يحصل المقاولون على 12 مليون جنيه.

وحال تراجع الزمالك عن ضم المهاجم التونسى، سيدرس المقاولون العروض الأخرى التى يمتلكها اللاعب، خاصة أنه كان قد تلقى عرضاً من القادسية الكويتى قبل الانضمام إلى الزمالك.

وشارك سيف الدين الجزيرى مع الزمالك فى 8 مباريات منذ التحاقه بالفريق الأبيض فى يناير الماضى، لم يسجل أهدافاً خلالها.

وكان الجزيرى قد تألق بشكل لافت مع المقاولون فى بداية الموسم الجارى، حيث شارك 9 مباريات سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف.

وتعادل المقاولون العرب فى مباراة الجولة 20 بهدف لمثله أمام مضيفه سيراميكا، ليرفع رصيده إلى النقطة 20 محتلاً المركز 14 بجدول مسابقة الدوري العام، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً.

ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الإنتاج الحربى فى مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر يوم السبت المقبل.