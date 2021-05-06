شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. جنش يعانده حظ الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن حارس نادى الزمالك محمود عبد الرحيم جنش يعانده حظ الإصابات بقوة، خاصة أنه لاعب يتعرض لإصابات فى أوقات قاتلة فضلا عن الإجهاد الذى يطوله فى فترات طويلة.

ولكن تعرض جنش هذه المرة إلى إصابة بعيدة عن القدم فى ظهره، حيث كشفت الفحوصات الطبية إصابة جنش، بمزق قدره 2 سم في الظهر، وهو ما تسبب في غيابه عن مباراة بيراميدز الأخيرة، فى الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الإصابات دائما ما تحرم جنش من مشاركات مهمة مثلما حدث معه فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر بسبب إصابته بقطع فى وتر أكيلس.

كما تأكد غياب جنش عن الفريق في مباراتي سموحة والأهلي القادمتين، حيث كشف مصدر بالزمالك أن جنش خضع لفحص طبي وأجري أشعة أثبتت إصابته بمزق في الظهر وحاجته لفترة من العلاج وبالتالي لن يتواجد في تشكيلة فريقه خلال الفترة المقبلة وتولى عواد حراسة عرين الزمالك فى مواجهة بيراميدز، ولم يجلس جنش على مقاعد البدلاء إلا بعدما خضع لإختبار طبى للتأكد من إمكانية الاستعانة به فى أى وقت أثناء سير اللقاء.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمود عبد الرحيم جنش فى الصور التالية: