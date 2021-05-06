شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحيى الذكرى الـ19 لرحيل صالح سليم: الأساطير لا تموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر "إنستجرام"، الذكرى التاسعة عشر لوفاة واحد من أهم نجوم القلعة الحمراء على مر التاريخ، والذى يعد الأب الروحى لجماهير الأهلى، حيث توفى الأسطورة صالح سليم فى مثل هذا اليوم 6 مايو عام 2002 بعد صراع مع المرض.

ونشر الحساب صورة لصالح سليم، مصحوبة بتعليق "الأساطير لا تموت.. ترحل أجسادهم وتبقى مواقفهم وذكراهم فى القلوب".



الاهلي

حقق صالح سليم للنادى الأهلى الكثير من الإنجازات والبطولات خلال مسيرته كلاعب، بخلاف إنجازاته مع المنتخب، حيث توج مع الأهلى بـ20 بطولة مقسمة إلى 11 دورى و8 بطولة كأس، كأس الجمهورية المتحدة، كما أنه صاحب الرقم القياسى فى أكبر عدد من الأهداف التى يحرزها لاعب فى مباراة واحدة، حيث سجل 7 أهداف فى مرمى الإسماعيلى موسم 1958، من 8 أهداف فاز بها الأهلى، وتعد مباراة الطيران آخر لقاء شارك فيه المايسترو مع الأهلى عام 1966 واعتزل بعدها عام 1966.

انضم للمنتخب الأول عام 1950 أمام تركيا فى كأس البحر المتوسط وفاز المنتخب بثلاثية نظيفة، لعب 24 مباراة دولية سجل خلالها خمسة أهداف، قاد المنتخب للقب كأس الأمم الأفريقية 1959 بالقاهرة، وشارك فى أولمبياد روما 1960، وكان آخر ظهور دولى له فى بطولة الأمم الأفريقية الثالثة بأديس أبابا 1962.

اتجه صالح سليم بعد ذلك للإدارة، وتولى مدير الكرة بالقلعة الحمراء عامى 1971 و1972، وبعد ذلك قرر صالح سليم الترشح لعضوية مجلس إدارة النادى الأهلى، ومن ثم ترشح لرئاسة النادى حتى حصل عليها عام 1980 واستمر رئيسًا للنادى الأهلى حتى عام 1988، وقرر ترك الساحة ولكن تسببت سوء نتائج الأهلى فى عودته مرة أخرى لرئاسة النادى عام 1990.

بجانب الكرة والإدارة دخل صالح سليم حياة الفن والسينما من خلال مجموعة من الأفلام المميزة التى شارك فيها مثل: الشموع السوداء، السبع بنات، الباب المفتوح.

هزم المرض صالح سليم فى الصراع الذى انتهى عام 1998، حيث توغل السرطان إلى الكبد، ولم يكن وقتها متاحا زراعة الكبد، وخضع للعلاج الكيماوى، وانتشر المرض فى المعدة، وساءت الحالة الصحية حتى دخل فى غيبوبة، لتأتى النهاية بوفاته فى مثل هذا اليوم عام 2002 عن عمر ناهز 72 عاما.

19 عاما مرت على رحيل المايسترو لكن تبقى ذكراه خالدة فى قلب كل محب للقلعة الحمراء، بعد أن وضع أسلوبا خاصا فى الإدارة، اعتمد على إعلاء مصلحة النادى الأهلى فوق كل اعتبار وتغليب قيم ومبادئ الأهلى فى كل المواقف، فهو صاحب المقولة الشهيرة "الأهلى فوق الجميع" وارتبط صالح بالجماهير من خلال مقولته: "الأهلى ملك لمن صنعوه ومن صنعه هم مشجعوه".