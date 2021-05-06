شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضيفا ثقيلا على وادى دجلة الليلة لإحياء أمال المنافسة على قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه وادى دجلة، نظيره بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها غزلان دجلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع الزمالك بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

وطالب التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات الليلة للهروب من قاع جدول الدوري ، في المقابل طالب الارجنيتنى ردولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بإستمرار الصحوة وتعويض نقاط مباراة الزمالك التي خسرها في الأمتار القليلة من المباراة مشدداً على أن استمرار نزيف النقاط بالنسبة للأهلى والزمالك يسمح لبيراميدز بتعويض ماخسره والعودة لإعتلاء قمة المسابقة.

وأصبح أحمد الشيخ، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، جاهزًا من الناحية الطبية والفنية للعودة لصفوف فريقه، بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها فى غضروف الركبة، أدت لابتعاده عن المشاركة مع الفريق السماوى طوال الفترة الماضية ، بعدما تعرض للإصابة فى الغضروف الداخلى ووتر ردفى بالركبة، الأمر الذى أدى لعدم مشاركته مع بيراميدز منذ مواجهة سموحة فى الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى.

وغاب الشيخ عن 20 مباراة خاضها فريق بيراميدز فى بطولة الدورى والكونفدرالية وكأس مصر، وعاد اللاعب تدريجيًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، ليصبح جاهزًا للعودة للمشاركة بشكل طبيعى.