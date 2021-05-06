شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. على الصاوى طبيب صيدلى أول لاعب كاراتيه يتأهل إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هو على الصاوى لاعب منتخب الكاراتيه.

على الصاوى بطل الكاراتيه تأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو من خلال وصوله إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدورى العالمى.

يعمل على الصاوى طبيب صيدلى، ويبلغ من العمر 26 عاما بدأ ممارسة الكاراتيه وهو فى سن الخامسة، وأصبح لاعبا بين صفوف المنتخب منذ عام 2009.

الصاوى حقق ميدالية ببطولة كأس العالم 2011، وبرونزية بطولة العالم 2015، وذهبية بطولة العالم للجامعات 2016، فضية ببطولة سيرياس إيه بأستراليا عام 2019، ذهبية بطولة البريميرليج بالمغرب، برونزية بطولة البريميرليج بالصين، ذهبية بطولة أفريقيا فردي بالجابون، ذهبية بطولة أفريقيا فرق بالجابون، فضية بطولة البريميرليج بروسيا، برونزية بدورة الألعاب الأفريقية فرق بالمغرب، برونزية ببطولة البريميرليج بالنمسا عام 2020، فضية بطولة سيرياس إيه بتشيلي، وفضية ببطولة أفريقيا في المغرب ومؤخرا ذهبية الدوري العالمي للكاراتيه باسطنبول وأخيرا فضية الدورى العالمى بالبرتغال.