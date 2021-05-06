مباريات الخميس.. الأهلي والزمالك في الدوري.. ونصف نهائي يوربا ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الكرة مساء اليوم الخميس، عددًا من المباريات النارية سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

الحديث في البداية عن بطولة دوري we المصري ومنافسات الجولة الـ20 حيث سيخرج الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري بملعب "الاسكندرية"، في المقابل يستضيف المتصدر الزمالك نظيره سموحة.

مباريات الجولة الـ20 أيضًا ستشهد مواجهة بين وادي دجلة وبيراميدز، في المقابل يستضيف غزل المحلة منافسه إنبي.

وفي إياب دور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، يلعب آرسنال ضد فياريال حيث كان لقاء الذهاب انتهى لصالح "الغواصات الصفراء" بهدفين لهدف في إسبانيا، في المقابل يستضيف روما منافسه مانشستر يونايتد والذي تفوق ذهابًا بنتيجة كاسحة (6-2).

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري we المصري

الاتحاد السكندري × الأهلي.. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

الزمالك × سموحة .. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

وادي دجلة × بيراميدز .. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 3.

الدوري الأوروبي

آرسنال × فياريال .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

روما × مانشستر يونايتد .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.