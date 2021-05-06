شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. حسام غالى يسجل للفراعنة بمهارة فائقة فى شباك موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل حسام غالى، قائد الأهلى ومنتخب مصر، هدفاً رائعاً للفراعنة فى شباك المنتخب الموريتانى بتصفيات الأمم الأفريقية 2008، حيث فاز المنتخب بثلاثية نظيفة، ضمن المجموعة الثانية التي ضمت إلى جوار مصر منتخبات بوروندي وبوتسوانا وموريتانيا.

سجل محمد زيدان أجمل الأهداف في الدقيقة 20 وأضاف المدافع الموريتاني بلال سيدي بيه الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه من كرة عرضية لعبها حسام غالي في الدقيقة 23.

وعاد حسام غالي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 65 بطريقة رائعة "دبل كيك" ليمنح المنتخب التفوق بثلاثية.

لم يجد المنتخب الوطنى صعوبة فى تحقيق الفوز على الفريق الموريتانى المجتهد الذى خرج محمد يعقوب لاعبه المميز مطروداً وأهدر لاعبو المنتخب الوطنى الذين أحكموا سيطرتهم على مجريات اللعب معظم فترات المباراة عدة فرص لتحقيق فوز تاريخى وخرج عماد متعب مهاجم الفراعنة مطرودا بعد أن نال البطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة لحصوله على إنذارين.