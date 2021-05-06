شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي فى اختبار تصحيح المسار المحلي أمام الإتحاد السكندري..الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجدد لقاء الأهلي في بطولة الدوري المحلي عندما يحل ضيفاً عل الإتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الاسكندرية في الجولة الـ20 من بطولة الدوري وهي المباراة التي يترقبها جمهور المارد الاحمر كونها تأتي بعد فترة من تراجع الأداء والنتائج وكان أخرها الخسارة من غزل المحلة بهدف نظيف في الجولة الـ19 للدوري ومن قبلها الخسارة من سموحة ثم السقوط في فخ التعادل أمام الجونة وهي نتائج أثارت القلق بين جماهير الأهلي.

يدخل الأهلي مباراة الليلة في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة ، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر مباراتين ، أما الإتحاد السكندري فيحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة جمعهم من 19 مباراة حيث فاز في 8 وتعادل في 5 وخسر 6 مباريات.

وتُعد مباراة الليلة واحدة من الإختبارات الصعبة للأهلي في رحلة الحفاظ على لقب الدوري لأنها تأتي أمام فريق قوي وعنيد ، ويقدم عروض قوية هذا الموسم ، فضلاً عن تواجد حسام حسن المدير الفني على رأس الجهاز الفني للفريق السكندري ما يعني أن المهمة ستكون صعبة للغاية أمام كتيبة موسيماني.

وحرص بيتسو موسيماني على الإستعداد لمباراة الليلة من خلال محاضرة فنية مطوّلة ومران وحيد بسبب ضيق الوقت فالفريق خاض مباراة غزل المحلة مساء الأثنين بالمحلة وحصل على راحة الثلاثاء ثم تدرب أمس فقط وتوجه للأسكندرية عقب المران لخوض مباراة الليلة.

وشرح موسيماني للاعبي الأهلي الأخطاء التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية بشكل تسبب في إهتزاز مرمى الفريق كثيراً ودخول مرماه أهداف مجانية ، وطالبهم بعدم تكرار هذه الأخطاء ، وتحدث المدير الفني كذلك مع لاعبيه عن أهمية اللعب بتركيز وحماس من أول دقيقة.

ويعول موسيماني في لقاء الليلة على العناصر الأساسية في الفريق أمثال أفشة ومحمد شريف وديانج وعمرو السولية ومحمد هاني وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر والحارس محمد الشناوي.

في الإتحاد السكندري ، يسعى حسم حسن لتحقيق الفوز على الأهلي مُستغلاً حالة الإجهاد التى يعاني منها المارد الأحمر بشكل واضح الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات ، وتحدث حسام حسن مع لاعبي فريقه عن ضرورة إستغلال هذا الأمر وعدم ترك الفرصة للاعبي الأهلي للأستحواذ على الكرة.

وتحدث حسام حسن مع لاعبيه عن ضرورة اللعب بحماس وإستخلاص الكرة من لاعبي الأهلي في أية إلتحامات مشتركة بإعتبار أن هذه النقطة كانت سبب تفوق غزل المحلة على الأهلي في مباراتعما الأخيرة .