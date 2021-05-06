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5 معلومات عن مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف اليوم الخميس، فريق الزمالك، نظيره سموحة، ضمن مباريات الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويخوض المارد الأبيض اللقاء تحت شعار "لا تنازل عن القمة".

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موعد مباراة الزمالك وسموحة

مباراة الزمالك وسموحة اليوم تقام في التاسعة والنصف مساء، باستاد القاهرة الدولي، ويسعي المارد الأبيض لتحقيق الفوز لمواصلة تصدر المسابقة واستغلال خسارة غريمه التقليدي الأهلي المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة في ظل الصراع القائم على صدارة الدوري.


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ترتيب الزمالك في جدول الدوري

الزمالك يدخل لقاء اليوم، محتلا صدارة ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة، جمعها بعد خوض 19 مباراة، متفوقا على الأهلي بفارق 5 نقاط، حيث يحتل الأحمر المركز الثاني برصيد 37 نقطة لكنه خاض 17 مباراة فقط.

وحقق الزمالك 12 فوز و 5 تعادلات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 33 هدف واستقبلت شباكه 12 هدف.


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ترتيب سموحة في جدول الدوري

على الجانب الآخر، يدخل سموحة مباراة اليوم، محتلا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة جمعها بعد خوض 19 مباراة.

وحقق سموحة 5 انتصالات و 13 تعادل وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 28 هدف واستقبلت شباكه 20 هدف.


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التشكيل المتوقع للزمالك

يعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام سموحة مكون من محمد عواد في حراسة المرمي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وحميد أحداد.

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التشكيل المتوقع لسموحة

يعد التشكيل الأقرب لسموحة أمام الزمالك مكون من الهاني سليمان في حراسة المرمي والسوداني أطهر الطاهر ومحمود البدري ورجب نبيل وشريف رضا ومحمد كناريا ومحمود حليمو وأحمد عبد القادر ومصطفي فتحي والمغربي عبد الكبير الوادي والأوغندى ديريك ديسامبى.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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