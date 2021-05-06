شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإسماعيلى يواجه الكهرباء ودياً استعداداً لمواجهة البنك الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس فريق الاسماعيلى مباراة ودية على ملعبه مع الكهرباء ضمن تحضيرات الدراويش لتجهيز بدلاء الفريق الذين لم يشاركوا فى لقاء الجونة الذى أقيم مساء الأربعاء بالأسبوع الــ20 من عمر بطولة الدورى الممتاز.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن مباريات الجولة 21 للمسابقة.

فى سياق أخر ، قال حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إن الفريق سيتأثر بدون شك بغياب الدوليين باعتبارهم من العناصر الأساسية ضمن صفوف الفريق.

وأضاف مدرب الدراويش: "حينما يكون الأمر فى صالح المنتخب فنحن لا نمانع على الإطلاق من اللعب بدون الدوليين، واللعب بدون الدوليين سيؤثر بدون أدنى شك على معظم الأندية وعلى قوة المسابقة خلال تلك الفترة".

واختتم حمد حديثه "موقف اللعب بدون الدوليين رغم ذلك سيسهم فى تخفيف ضغط المباريات المستمر على الأندية".

وعقد اتحاد الكرة، اجتماعا مع الأندية لاستطلاع رأيهم حول استكمال المنافسات خلال فترة التوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى الأولمبياد.

وقرر النائب أحمد عثمان شقيق إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى تشكيل لجنة للتواصل مع محمد الطويلة رئيس نادى نجوم المستقبل، بغية بحث سبل تسديد غرامة الـ 20 مليون جنيه والخاصة بصفقة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى بعد عقوبة اتحاد الكرة بخصم ثلاثة نقاط من رصيد الدراويش.