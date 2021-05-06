شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه سموحة فى الدوري تحت شعار "لا تنازل عن القمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق الزمالك، نظيره سموحة، ضمن مباريات الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بإستاد القاهرة الدولي، ويخوض المارد الأبيض اللقاء تحت شعار "لا تنازل عن القمة" حيث يسعي لتحقيق الفوز لمواصلة تصدر المسابقة واستغلال خسارة غريمه التقليدي الأهلي المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة في ظل الصراع القائم بينهما بالوقت الحالي على صدارة الدوري.

الزمالك يدخل لقاء اليوم، محتلا صدارة ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة، جمعها بعد خوض 19 مباراة، متفوقا على الأهلي بفارق 5 نقاط، حيث يحتل الأحمر المركز الثاني برصيد 37 نقطة لكنه خاض 17 مباراة فقط.

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على تحفيز لاعبيه قبل مباراة سموحة، وعقد جلسة معهم شرح خلالها أخطاء مباراة بيراميدز السابقة لتلافيها وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في مباراة سموحة واستعادة الانتصارات والابتعاد بصدارة المسابقة مؤكدا أن الدوري لا يزال في الملعب مشددا على ضرورة خوض المباريات المقبلة بهدف الفوز فقط.

على الصعيد الفني، استقر جهاز الزمالك على استمرار محمد عواد في التشكيلة الأساسية لحراسة المرمي في ظل تألقه أمام بيراميدز وغياب محمود جنش ومحمد أبو جبل للإصابة، فيما أقترب حازم إمام من العودة لقيادة الجبهة اليمني بعد جاهزيته من الناحية البدنية عقب عودته من الإصابة، فيما سيستمر أحمد فتوح في قيادة الجبهة اليسري لإستمرار معاناة عبد الله جمعة من الإصابة بخلاف عدم جاهزية محمد عبد الشافي من الناحية البدنية.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام سموحة مكون من محمد عواد في حراسة المرمي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وحميد أحداد.

على الجانب الآخر، يدخل سموحة مباراة اليوم، منتشي بتحقيق فوز هام أمام الأهلي بالجولة قبل الماضية وتحقيق تعادل مرضي أمام الاتحاد السكندري بالجولة الأخيرة، ليقرر مجلس إدارة النادي السكندري، صرف مكافأة إجادة للاعبين قبل ساعات من مواجهة الزمالك لتحفيزهم بخلاف وعدهم بمكافأة أخري حال تحقيق نتيجة إيجابية.

يغيب عن صفوف سموحة اليوم، أحمد حمص للإيقاف بالإضافة إلى حسام حسن ومحمد الترهوني لانتهاء عقودهم والانتقال لأهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة والمصابين الحارس عمر صلاح وأحمد جمال ومحمد شكري وأخيرا محمد عبد المنعم لعدم اكتمال لياقته البدنية، بينما سيتواجد على مقاعد البدلاء على غزال العائد للتدريبات مؤخرا بعد الحصول على أجازة لوفاة والده بجانب لاعب الوسط المغربي رفيق كابو.

ويعد التشكيل الأقرب لسموحة أمام الزمالك مكون من الهاني سليمان في حراسة المرمي والسوداني أطهر الطاهر ومحمود البدري ورجب نبيل وشريف رضا ومحمد كناريا ومحمود حليمو وأحمد عبد القادر ومصطفي فتحي والمغربي عبد الكبير الوادي والأوغندى ديريك ديسامبى.