الاهلي يُساند كريم نيدفيد بفيديو مؤثر بعد ظهوره في التدريبات

ساند بطل الدوري المصري، الاهلي، لاعب وسطه العائد من الاصابة، كريم وليد نيدفيد، عن طريق نشر فيديو عبر منصات النادي الالكترونية، فيسبوك وتويتر، بعدما ظهر أخيرًا في تدريبات الفريق، للمرة الأولى منذ 19 أبريل 2019.

وغاب كريم نيدفيد عن صفوف الاهلي في جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا 2020/2019، وتواصل غيابه خلال موسم 2021/2020 بسبب تفاقم إصابته في الركبة.

وتضمن الفيديو الذي نشرته اللجنة الاعلامية للنادي الاهلي رسائل صوتية من بعض الجماهير، تحفز كريم نيدفيد على مواصلة العمل والتحلي بالمزيد من الصبر للعودة مرة أخرى لتشكيلة الفريق على الصعيدين المحلي والقاري.

ولم يعمل كريم نيدفيد طويلاً مع المدرب السويسري السابق رينيه فايلر، ولا يعرف إذا ما كان سيحصل على فوصة مع المدرب الحالي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أم سيضطر للرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بسبب عدم اطلاع الجهاز الفني على مستواه بعد الانتكاسة التي تعرض لها في الركبة خلال عام 2019.

ويأمل جمهور الاهلي في عودة قريبة لكريم نيدفيد إلى الملاعب، بسبب إجادته التامة في عدة مراكز يُعاني فيها الاهلي من الاصابات والارهاق، مثل الظهير الأيمن والارتكاز والبوكس تو بوكس، بالاضافة الى انه يستطيع لعب دور الجناح الايمن.

شاهد فيديو الاهلي عن كريم نيدفيد