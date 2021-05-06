متى الموعد الجديد لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الانجليزي؟

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، إعادة جدولة قمة الجولة 34 من الدوري الانجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد وليفربول، التي كان مقررًا لها يوم الأحد الماضي، وألغيت بسبب شغب جمهور مانشستر يونايتد الذي اشتبك مع رجال الأمن واقتحم ملعب أولد ترافورد، احتجاجًا على إدارة اليونايتد “آل جلايزر”.

وتحدد الموعد الجديد لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، بسبب انشغال مانشستر يونايتد بإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام روما الإيطالي، حيث ستقام على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية اليوم الخميس 6 مايو.

ورفضت رابطة الأندية الإنجليزية تغيير ملعب المباراة رغم ما جرى يوم الأحد الماضي، وقرر إعادة المباراة على نفس الملعب أولد ترافورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 67 نقطة، ويحتاج لتحقيق الفوز على ليفربول سابع جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، لمواصلة منافسة مان سيتي على اللقب، بشرط تعرض رجال بيب جوارديولا للخسارة في مباراتهم القادمة أمام تشيلسي في الجولة 35.