شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطمئن على البدلاء فى ودية الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على إقامة مواجهة ودية أمام الكهرباء، اليوم الخميس، ضمن تحضيرات الدراويش لتجهيز بدلاء الفريق الذين لم يشاركوا فى لقاء الجونة الذى أقيم أمس فى الأسبوع الــ20 من عمر بطولة الدورى الممتاز. ويستهدف إيهاب جلال، المدير الفنى، الاطمئنان على البدلاء وتجهيزهم للفترة المقبلة المرتبط فيها الفريق بمواجهات مهمة، حيث يلعب الاثنين المقبل مع البنك الأهلى ضمن الجولة الحادية والعشرين للدورى الممتاز، كما يعقد جلال جلسة مع اللاعبين اليوم لشرح خطة المرحلة المقبلة وسلبيات وإيجابيات مباراة الجونة، كما يتسلم المدير الفنى تقريرا من الجهاز الطبى يتضمن آخر تطورات حالة المصابين بالفريق.

من جانبه قال حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلى، إن الفريق سيتأثر بدون شك بغياب الدوليين باعتبارهم من العناصر الأساسية ضمن صفوف الفريق.