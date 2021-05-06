عمرو الدردير: لابد من إيقاف سيد عبد الحفيظ مدى الحياة

الشارقة - اميمة ياسر - قال عمرو الدرديري مدير المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إنه لو أثبتت التحقيقات أن ما قاله سيد عبد الحفيظ، صحيح، فنحن مقبلين على كارثة بكرة القدم المصرية، لابد من إيقافه مدى الحياة

واضاف "الدرديري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "اون تايم سبورتس" انه لو ثبت أن هناك مكالمات متبادلة بين سيد وجهاد جريشة، فهناك أزمة كبيرة وتلاعب في النتائج .

وكان سيد عبد الحفيظ قد كشف بعد مباراة الأهلي وغزل المحلة الأخيرة التي خسرها الأهلي بتواصل جهاد جريشة معه للاعتذار عن الأخطاء التى تكون في مواجهات الفريق الأحمر.

وفي سياق أخر قال عمرو الدرديري أن أزمة أحمد سيد زيزو في والده، لأنه لديه رغبة في انتقال ابنه إلى الأهلي، هذا كان له تأثير على اللاعب وانشغل بعض الشيء وتركيزه أصبح أقل.