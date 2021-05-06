شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. غزل المحلة "قاهر الكبار" يستدرج إنبى فى قلعة الفلاحين بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف غزل المحلة نظيره إنبى في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاهلى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز الفريق البترولى على مصر المقاصة بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاُ وتلقت شباكه 18 هدفاً.

فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 22 هدفاُ وتلقت شباكه 21 هدفاً.

وشدد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة على لاعبيه ضرورة عدم التهاون في مباراة انبى مطالباً بضرورة غلق صفحة الفوز على الاهلى حامل اللقب لمواصلة الأداء الجيد بالفترة الأخيرة لاسيما أن تطلعات جماهيرهم زادت بعدما تمكن الفلاحين من قهر الكبار بالفوز على الاهلى والزمالك والتعادل مع بيراميدز والاسماعيلى.

في المقابل طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بإحترام المنافس الذى يسير بصورة طيبة في الدوري رغم عودته للممتاز هذا الموسم ويتألق أمام الفرق الكبرى مشدداً على ضرورة تحقيق النقاط الثلاث الليلة في ظل امتلاك الفلاحين نفس الرصيد من النقاط.